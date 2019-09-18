تحركات للبحث عن مفقودي أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة

بحث عضو مجلس السيادة السوداني،محمد الفكي سليمان، مع مدير جهاز المخابرات العامة السوداني الفريق أول أبو بكر دمبلاب، الإجراءات والخطوات التي يقوم بها جهاز المخابرات لحل قضية مفقودي أحداث فض الاعتصام أمام القيادة العامة في الخرطوم في 3 يونيو الماضي.

وبحث اللقاء إجراءات تكوين لجنة مشتركة للبحث عن المفقودين، تضم في عضويتها جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة ووزارة الصحة ومبادرة مفقود ومحامين وقضاة وممثلين لأسر المفقودين وللاستخبارات العسكرية.

ودعا سليمان إلى العمل المشترك بين جهاز المخابرات العامة وبقية المؤسسات الحكومية في قضية المفقودين، بما يسهم في إنهاء حالة القطيعة التي تسبب فيها النظام البائد بين المواطنين والأجهزة الأمنية، بدوره، قال دمبلاب إن القضية إنسانية في المقام الأول، وإن جهاز المخابرات العامة يعمل على جمع المعلومات الأولية عن وقائع اختفاء المفقودين، ويجري اتصالاته مع جميع الجهات المختصة لحل القضية بصورة نهائية.