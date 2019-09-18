حالات ولادة مشوهة بتلودي واتهامات باستخدام (سيانيد)

الخرطوم / تلودي: الجريدة

كشفت لجنة الشباب في محلية تلودي عن حالة ميلاد طفلة مشوهة بمستشفى حاضرة المحلية تلودي أمس الاول الاثنين لأبوين من اهل المحلية يشك بأنها بسبب استخدام مادة السيانيد القاتلة ، حيث كشفت ادارة مستشفى تلودي أن الحالة جاءت (ولادتها متعثرة) بعملية قيصرية ، مشوهة الجمجمة وتكاد تكون غير موجودة والعينين متورمتين بطريقة غير عادية فضلاً عن إختلالات في الأنف ، وقالت الطبيبة: إن ميلاد الحالة المشوهة يعتبر الوحيد لذات الاسرة عقب (5) حالات لمواليد بصورة طبيعية .

وكشفت الطبيبة عن أنها عثرت على كمية من السوائل (موية بيضاء) بمقدار (8) لتر برحم الام ، وقالت: إن المفاجأة كشفت عن أن الأم تعمل بائعة شاي بمناجم الذهب ، فيما قالت القابلات: إنها الحالة الثالثة خلال الشهر الجاري بمستشفي تلودي .

من جانبها كشفت لجنة شباب مناطق التعدين بجنوب كردفان عن ظهور حالات متعددة من الاجهاض وتشوهات المواليد ونفوق عدد من الحيوانات ، وكشفت عن وقفة إحتجاجية أمس الثلاثاء امام مجلس الوزراء بالخرطوم ، سلمت خلالها مذكرتين الى كل من رئيس الوزراء والمجلس السيادي تضامنا مع الاهالي المعتصمين لاكثر من اسبوعين بمحليات الولاية المختلفة رفضا لشركات التعدين والتي ظلت تستخدم مواد كيميائية ضارة ومحظوره دولياً ، اصبحت تشكل مهددا لسلامة المجتمع .