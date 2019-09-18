هيئة محامي دارفور: المحاكمة العسكرية لموسى هلال باطلة

الخرطوم: سعاد الخضر

وصفت هيئة محامي دارفور المحاكمة العسكرية التي تجري حالياً لزعيم المحاميد الشيخ موسى هلال وبعض منسوبي مجلس الصحوة الثوري بالباطلة، وأرجعت ذلك لجهة أن أية أفعال وأعمال ووقائع متعلقة بمناهضة النظام البائد باطلة، واعتبرت الهيئة في بيان لـ(الجريدة) أن أنشطة مقاومة النظام البائد ومناهضته وبكافة الوسائل أنشطة مشروعة ولا تشكل جرائم، واعتبرت أن محاكمة هلال ومن معه عن أفعال تتعلق بمناهضة النظام البائد، تؤكد إستمرار سياساته وأجهزته، مما يخالف أهداف الثورة ويقدح فى دور تجمع قوى الحرية والتغيير ومؤسسات الثورة المشكلة بموجب أحكام الوثيقة الدستورية سارية المفعول.