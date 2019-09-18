تقرير رسمي يكشف عن فساد جديد بشركة مواصلات الخرطوم

تعبيرية

الخرطوم: سعاد الخضر – الجريدة

كشف تقرير رسمي عن فساد جديد بشركة المواصلات العامة لبيعها اسبيرات بصات الوالي كـ(خردة) دون الرجوع لوزارة المالية أو إعلان بيعها عبر المزاد العلني، وقال التقرير المعنون: بـ( تقرير قطع الغيار التي تم بيعها من بصات الدايو في العام 2018م ) والذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه ( إن شركة كرونيس وقعت عقداً مع شركة المواصلات لصيانة 175 بص دايو وتم حصر البصات وقطع الغيار بكشف تم إعداده بواسطة فنيو المستثمر الصيني).

ولفت التقرير إلى أنه تم بيع قطع غير بعد فكها من البصات المتوقفة تتمثل في ماكينة ، جربوكس ، هوب ، طلمبة جاز ، راديتر وخلافه ، ونوه إلى أن صيانة البصات كانت تتم عن طريق الفريق الصيني بايعاز من رئيس القطاع في الفترة الأولى من عملهم، وبدون مقابل علماً بأن تكلفة الصيانة للبصات العاملة بالقطاع تدخل ضمن عقد الصيانة ومسؤولية رئيس القطاع ،وإعتبر أن ذلك خيانة وسرقة للمال العام، وأورد التقرير أن الفريق الفني الصيني قام بحصر جميع القطع فور وصولهم في شهر فبراير 2018 م، وبعد أسبوع تقريباً إختفت هذه القطع وأردف: عند سؤال رئيس القطاع أجاب بأنهم قد باعوها خردة ونوه الى عدد قطع الغيار التي تم بيعها 175 من belt pulley

، 90 لديتر ، 60 استارتر ، 60 مقنيتة ، 80 الطبلون ، 90 الكمبرسور، 90 مروحة وقاعدة مروحة، 120 جهاز راديو ، 120 سماعة ، وكشف التقرير عن فساد وسرقات وسوء إدارة تم داخل قطاع أمدرمان ودلل على ذلك بسرقة ماكينة لحام من داخل الورشة، فضلاً عن أن الفريق الصيني قام بتجهيز 30 بصاً حيث أنهم وضعوا قطع غيار تلك البصات بداخلها توطئة لصيانتها وتم إحكام اقفالها إلا أنه تم كسر عدد 12 بصاً منها بتوجيه من رئيس القطاع، وأخذ جميع المحتويات بالأخص طلمبات الجاز والكمبراسورات ، وأكد التقرير ضبط بعض الحالات، حيث يقوم الشخص برمي قطع الغيار خارج سور القطاع جهة المقابر وبعد مدة يقوم بتهريبها للخارج، وذكر أن القطاع يقوم بإستبدال القطع التالفة من البصات المتوقفة وتركيبها عند وقوع حوادث بالبصات وأخذ مبلغ التأمين.

ولفت التقرير إلى وجود بعض البصات التي تعمل لصالح بعض الأفراد لا يتم إدراجها ضمن بصات التوريدة، بجانب استخدام زيوت محركة رديئة تسببت في تعطل 5 ماكينات مؤخراً .

وانتقد التقرير مسؤول المخازن لأنه ليس له دوراً أو أي عمل أو سلطة وأردف: (لا يوجد نظام بالمخزن وعندما حاول الفريق الصيني إنشاء نظام عمل للمخازن أفتعل معهم رئيس القطاع مشاجرة وتم إيقافهم).