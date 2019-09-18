إنعدام الشبكة يُعيق حركة المسافرين بمعبر “أرقين”

تعبيرية

الخرطوم : سلمى عبدالعزيز

جأر لفيف من المسافرين عبر معبر ” أرقين” الحدودي بين السودان ومصر بالشكوى من رداءة شبكة الجمارك بالمعبر، ومستنكرين سوء الخدمات المقدمة بالرغم من دفع المسافرين الرسوم المالية المطلوبة، مشيرين إلى أن ” صالات” المعبر لا تصلح للإستخدام الآدمي مافاقم من معاناة الأطفال والنساء وكبار السن نظراً لساعات الإنتظار الطويلة.

وقال خالد التوم لـ(الجريدة) إن شبكة الجمارك ” طاشة” مُنذ الساعة الثانية عشرة ليلاً ولم تأت حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم، وأضاف ” أجبرنا على المبيت بالمعبر ونخاف على بضائعنا من التلف “، لافتاً إلى أن ادارة المعبر تتعامل مع استفسار المسافرين بعدم اهتمام وبرود تام، مطالباً الجهات المختصة بضرورة التدخل ووضع حد لمعاناة المسافرين عبر المعبر، ونوه إلى تكرار غياب الشبكة وترديها مرات عديدة.