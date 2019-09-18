مظاهرات في كاس احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

خرج عشرات المواطنين بمدينة ” كاس” بولاية جنوب دارفور ظهر أمس في مُظاهرات سلمية احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار بالمدينة، إضافة للتردي البيئي الخطير الذي يُعاني منه مستشفى ” كاس” .

وطالب المُحتجين بحل لجنة المحلية مُرددين هُتافات تُندد بإستمرار رموز حزب المؤتمر الوطني البائد فيها، وقاموا بتسليم مذكرة تُطالب الجهات المختصة بحل لجنة تنمية المحلية وتخفيض أسعار الكهرباء مشيرين إلى أن سعر كيلو الكهرباء (٥) جنيه، إضافة لتخفيض سعر الخبز والمواد الإستهلاكية.