نتنياهو متجاهلا "نكسة" الانتخابات: صفقة القرن قريبا ولن نقبل بالعرب في الحكومة

تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إعلان الفوز أو الإقرار بالهزيمة، في أول كلمة له بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية، إلا أنه أشار إلى أنه لن يقبل أن تضم الحكومة الإسرائيلية المقبلة أحزابًا عربية معادية للصهيونية.

وقال نتنياهو مخاطبا أنصاره، سننتظر صدور النتائج النهائية الرسمية.

وأضاف أنه سيعمل من أجل إقامة ”حكومة صهيونية قوية“ تعبر عن آراء ”الكثير من شعب الأمة“.

وقال نتنياهو ”لا نقبل أن تكون الحكومة مستندة على أحزاب عربية، معادية للدولة، لأن إسرائيل في وضع حساس، ونتعرض لتهديدات أمنية كبيرة، خصوصا من إيران“.

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وتابع، ”تحدثت الليلة مع كافة شركاء الليكود من اليمين، وكلهم التزموا بالتعاون معنا من أجل هذه الأهداف، وقريبا سوف نبدأ بالمفاوضات من أجل إقامة حكومة قوية موسعة، ومنع تشكيل حكومة يسارية“.

وفي السياسة الخارجية، قال نتنياهو: إن ”صفقة القرن سيتم الإعلان عنها قريبًا، وأن المفاوضات مع ترامب، ستحدد مصير الدولة“.

وأظهرت النتائج الأولية تقاربا بين مرشح حزب الليكود ومنافسه مرشح حزب أبيض أزرق، بيني جانتس، مع فارق بسيط لصالح الأخير.

وكشف آخر تحديث عينات صادر عن القناة 13 أن أزرق أبيض حصل على 32 مقعدا والليكود 30 والقائمة العربية 15، وأشارت إلى ارتفاع حصة كتلة اليسار والوسط إلى 59 وانخفاض كتلة اليمين إلى 53.