سيناتور أمريكي: هجوم أرامكو عمل عسكري يتطلب الرد بالقوة

وصف السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام الموالي للرئيس دونالد ترامب الهجوم التخريبي الذي استهدف معملين لشركة أرامكو في السعودية بأنه "عمل حربي" يستدعي ردا حاسما.

وقال جراهام إنه "من الواضح" أن مثل هذا الهجوم المعقد بطائرات مسيرة أطلقت صواريخ على حقل نفطي سعودي إضافة إلى أكبر منشأة لتكرير النفط في العالم لا يمكن أن ينفذ إلا بتوجيه ومشاركة "النظام الشرير في إيران".

وأضاف "أنه حرفيا عمل حربي، والهدف يجب أن يكون استعادة الردع الذي فقدناه في مواجهة العدائية الإيرانية".

وغرد السيناتور الجمهوري وحليف ترامب بأنه على واشنطن أن تفكر في شن هجوم على مصافي النفط الإيرانية كرد فعل، وهي خطوة وفق رأيه "ستقصم ظهر النظام".

وغراهام الذي يعد من الصقور في الكونجرس الأمريكي أشار إلى أن "رد الفعل المدروس" لترامب على إسقاط طائرة أمريكية مسيرة في يونيو/حزيران "رآه النظام الإيراني بشكل واضح دليل ضعف".

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وتم وضع تقرير سري موجز حول الهجمات في تصرف أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في مكان آمن في مبنى الكابيتول.

وقال أعضاء جمهوريون آخرون من بينهم ماركو روبيو ورون جونسون: "إنهم يعتقدون اعتقادا جازما بأن إيران مسؤولة عن الهجوم في السعودية".

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.