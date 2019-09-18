وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، أمس، إن جولة حمدوك، تهدف لتعزيز علاقات البلاد الخارجية. وأوضح مانيس أن الزيارة يمكن اعتبارها مؤشراً على اهتمام العالم بالثورة السودانية، والحكومة التي تكونت بموجبها لتولي الفترة الانتقالية وقيادة التحول الديمقراطي في البلاد.
وينتظر، وفقاً لمانيس، أن يترأس حمدوك في نيويورك وفد بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن جهوده للانفتاح على العالم، وتقديم وجه السودان الجديد.
من جهة أخرى، عقد مجلس الوزراء السوداني ثاني اجتماعاته بعد تشكله في الثامن من الشهر الجاري.
وقال مانيس إن الاجتماع بحث نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى دولة جنوب السودان، واجتماعاته بقادة الحركات المسلحة في العاصمة جوبا، إضافة إلى مناقشة المشكلات الضاغطة والمؤثرة على المواطنين توطئة لحل مشكلات نقص «دقيق الخبز» والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات، واتخاذ «تدابير وإجراءات» عاجلة لمعالجتها.
كانت هذه تفاصيل خبر جولة خارجية لحمدوك لـ«إظهار الوجه الجديد» للسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.