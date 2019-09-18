جولة خارجية لحمدوك لـ«إظهار الوجه الجديد» للسودان

يبدأ رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، جولة خارجية تقوده إلى القاهرة ثم باريس، ومنها إلى نيويورك.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس، أمس، إن جولة حمدوك، تهدف لتعزيز علاقات البلاد الخارجية. وأوضح مانيس أن الزيارة يمكن اعتبارها مؤشراً على اهتمام العالم بالثورة السودانية، والحكومة التي تكونت بموجبها لتولي الفترة الانتقالية وقيادة التحول الديمقراطي في البلاد.

وينتظر، وفقاً لمانيس، أن يترأس حمدوك في نيويورك وفد بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن جهوده للانفتاح على العالم، وتقديم وجه السودان الجديد.

من جهة أخرى، عقد مجلس الوزراء السوداني ثاني اجتماعاته بعد تشكله في الثامن من الشهر الجاري.

وقال مانيس إن الاجتماع بحث نتائج زيارة رئيس الوزراء إلى دولة جنوب السودان، واجتماعاته بقادة الحركات المسلحة في العاصمة جوبا، إضافة إلى مناقشة المشكلات الضاغطة والمؤثرة على المواطنين توطئة لحل مشكلات نقص «دقيق الخبز» والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات، واتخاذ «تدابير وإجراءات» عاجلة لمعالجتها.