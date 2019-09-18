نتانياهو: مستعد للتفاوض لتشكيل "حكومة صهيونية قوية"

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت مبكر الأربعاء أنه ينتظر نتائج الانتخابات العامة في البلاد، لكنه مستعد للتفاوض لتشكيل "حكومة صهيونية قوية".

وقال في كلمة امام أنصاره في تل أبيب بعد انتهاء الانتخابات "في الايام المقبلة سندخل في مفاوضات لتشكيل حكومة صهيونية قوية، ولمنع خطر تشكيل حكومة معادية للصهيونية".

وأضاف نتانياهو "علينا الانتظار ريثما تظهر النتائج الحقيقية"، مؤكدا الحاجة الى "حكومة تلتزم بدولة قومية للشعب الاسرائيلي وتحميها، اذ لا يمكن الاعتماد على حكومة تعتمد على الاحزاب العربية التي تمجد المنظمات الارهابية المتعطشة للدماء".

بالمقابل، قال بيني غانتس المنافس لنتنياهو إنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية.

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وجاء ذلك في سياق خطاب أشاد فيه بأداء حزبه أزرق أبيض في الانتخابات لكنه لم يصل إلى حد إعلان الفوز.

وقال الجنرال السابق غانتس مخاطبا حزبه في تل أبيب "سننتظر لحين إعلان النتائج الفعلية لكن الأمور تشير إلى أننا أنجزنا مهمتنا".

وأظهرت استطلاعات أراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أن حزب "أزرق أبيض" متقدم أو متعادل مع حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو في انتخابات متقاربة للغاية.

