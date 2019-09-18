الفنانة هند الطاهر تعتذر عن الغناء في إسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : اعتذرت الفنانة السودانية هند الطاهر عن الذهاب لإسرائيل بعدما وجهت لها دعوة من السودانيين المقيمين وطالبي اللجوء السياسي هناك، وكان الأسبوع الماضي قد شهد لغطاً كثيراً بعد أن صرحت الفنانة بعدم ممانعتها في إحياء حفلات في تل أبيب، مبررة ذلك بعدم خلط الفن بالسياسة، وقالت في حديثها لمصادر إنها إذا ذهبت سوف تذهب من أجل السودانيين الذين شردتهم الحرب، بحسب صحيفة الإنتباهة.

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