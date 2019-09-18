إتفاق سوداني اريتري على التعاون في المجالات الدفاعية والاقتصادية…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اتفق السودان وإريتريا على التعاون في المجالات الدفاعية، بما يشمل القوات البرية، الجوية، البحرية، الصناعات الدفاعية، التدريب، والخدمات الطبية، بجانب الاتفاق في المجالات الاقتصادية، ويشمل التجارة، الزراعة، البنية التحتية، الصناعة، التعدين، الثروة الحيوانية والسمكية.
وأكد البيان الختامي المشترك السوداني الإريتري الذي صدر في ختام زيارة الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي للبلاد أمس؛ أن الزيارة سادتها روح الإخاء، وتم فيها نقاش بناء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك عبر عن رغبة قيادة البلدين في التحول لآفاق أرحب في تعاونهما المستند إلى العلاقات التاريخية الوطيدة بين شعبي البلدين.
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