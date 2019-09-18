القوات المسلحة: كشوفات الإحالة للتقاعد لضباط الجيش تأتي ضمن الإجراءات الراتبة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة عميد د.ركن عامر محمد الحسن في تصريح له لصحيفة السوداني الصادرة صباح اليوم إن كشوفات الإحالة للتقاعد لضباط الجيش تأتي ضمن الإجراءات الراتبة التي داومت عليها القوات المسلحة لمعالجة السلم الوظيفي لشريحة الضباط.

داعياً إلى عدم فهم خروج الكشوفات في أي سياق آخر.

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