الشيوعي يرفض اية هيكلة لقوى التغيير…

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن الحزب الشيوعي رفضه المطلق أية عملية ترمي لهيكلة قوى الحرية والتغيير تؤدي إلى قيادة هرمية. ورأى السكرتير السياسي للحزب محمد مختار الخطيب أن ذلك يقود إلى الوصاية على مكونات التحالف ويفقدها كينونتها واستقلاليتها. وقال الخطيب لـ (سودان تربيون) إن الشيوعي ضد قيام أي شكل قيادي في الحرية والتغيير، لأن كل الكتل داخله أتت عبر أشكال هرمية. وذكر الخطيب أن الحكومة المدنية الحالية منقوصة المهام ولا تملك ركائز وعناصر القوة التي تدير بها العمل، وأضاف قائلاً: (لذلك ما كان لنا في الشيوعي أن نرضى بأن تكون قوات الدعم السريع مكوناً أساسياً في القوات المسلحة، وما كان لنا أن نرضى بأن تكون كل مليشيا النظام السابق في الجيش وولاؤها معلوم لآيديولوجيا محددة).
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