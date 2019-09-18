وزير المالية المكلف.. قرارات مرتقبة لهيكلة الوزارة….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن وزير المالية إبراهيم البدوي عن قرارات مهمة، يتوقع صدروها خلال أيام، بإعادة هيكلة وزارة المالية.

وقال البدوي لدى تسلمه مذكرة من العاملين بالوزارة إن “الهيكلة ستتم من أعلى هرم قيادة الوزارة عبر خطة مدروسة، تراعي القوانين الفرعية لتحقيق المؤسسية”.

وألمح إلى إمكانية سن قانون جديد يمكن من خلاله تحقيق الهيكلة المنشودة.

ودعا البدوي العاملين إلى الاطمئنان إلى تحقيق أهداف الثورة لوجود حاضن سياسي لها يتمثل في شباب الثورة.

وأكد التزامهم بقسم حماية الوطن ومصالحه والالتزام بمبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.

وتسلم وزير المالية مذكرة العاملين التي تحتوي على عدد من المطالب من بينها إعادة هيكلة وزارة المالية.