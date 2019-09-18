شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم (الموقع) ان الفرنسي غارزيتو تسلم نصف مستحقاته المالية بطرف المريخ وقالت المصادر الخاصه ان المدرب الفرنسي تلقي وعدا باستلام نصف المبلغ الاخر بعد عدة شهور وقالت أنباء مؤكدة ان انطونيو ابن غارزيتو رفض استلام جزء من المبلغ وطالب به كاملاً، وان ما تردد عن استلام غارزيتو لمستحقاته كامله غير صحيح.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة… غارزيتو إستلم 50٪ فقط من مستحقاته على المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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