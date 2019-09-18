طلب للمحكمة الدستورية بتسليم البشير وهارون وكوشيب وعبد الرحيم للجنائية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سلم ممثلو أولياء دم الضحايا في حرب دارفور والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب طلباً للمحكمة الدستورية بتسليم الرئيس المعزول للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المحامي سليمان آدم إن هناك أمراً صدر عن تلك المحكمة بتوقيف البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين وعلي كوشيب وعبد الله بندة. ونبه سليمان إلى تقديم خطاب لمجلسي السيادة والوزراء لإحاطتهم علماً بالطلب المقدم للدستورية، حتى إذا وافقت المحكمة على التسليم تبقى الجهة التنفيذية هي الحكومة. المادة السابقة بين غندور وساطع و(بني قحتان)!.. بقلم الطيب مصطفى المقالة القادمة شلعوها .. (٣).. بقلم اسحق فضل الله

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