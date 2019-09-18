المعادن: حميدتي يسيطر على منجم نحاس

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف مدير الاستكشاف بالشركة السودانية للموارد المعدنية، ناجي عبد الله محمود، عن منع الجيولوجيين من الدخول لحفرة النحاس إلا بتصديق من عضو المجلس السيادي الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) شخصياً على حد قوله، لافتاً إلى وجود (424) شركة تعدين مملوك للنظام السابق، مشيراً إلى سيطرت القوات النظامية على أغلب مربعات التعدين، فضلاً عن وجود (76) شركة كردتة، لافتاً إلى وجود معوقات تواجه الاستثمار بقطاع التعدين تتمثل في وجود نافذين بالدولة يعملون كسماسمرة.

وكشف لدى مخاطبة ورشة ( التعدين) أمس، عن سيطرت شركة أرياب على منجمين للنحاس تقدر قيمتهما بـ(22) مليار دولار، وطالب بتحويل ملكية وتبعية الشركة إلى وزارة المالية وبنك السودان، وعزا صالح عدم استفادة البلاد من التعدين خلال السنوات الماضية لوجود قوات نظامية تموِّل نفسها من خلال العمل في قطاع التعدين، بجانب ضعف الاتفاقيات بين الحكومة والشركات الأجنبية، مشيراً إلى وجود (48) شركة أجنبية وقعت اتفاقيات مع الدولة للاستثمار في المجال، إلا أن ما يعمل منها فعلياً (3) شركات فقط.