- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
أعلن والي نهر النيل المكلف، عبدالمحمود حماد حسين، أن الضوابط والأنظمة الرقابية المحكمة التي أقرتها ونفذتها حكومته أحدثت اختراقاً حقيقياً في أزمة شح وندرة السلع والمواد الاستراتيجية، مدللاً على ذلك بوفرة الدقيق والمواد البترولية.
وقال حماد يوم الثلاثاء، إن هذه الإجراءات حدت بشكل مباشر وسريع من التجاوزات والممارسات الشائهة في حصص تلك السلع.
وأشار إلى أن الأنظمة المتبعة أسفرت عن ضبط عشرات المركبات غير المقننة والمرخصة المتسببة في مضاربات وتهريب الدقيق والوقود.
ولفت حماد إلى تلك المركبات قد تم حصرها واتخاذ ما يلزمها من إجراءات قانونية، مشيراً إلى أن الضوابط التي نفذت، علاوة على ما أحدثته من انفراج كبير، اتبعت فيها أعلى درجات الشفافية والتنظيم فيما يتعلق بقنوات انسياب الحصص، وتحري العدالة في توزيعها بين المحليات، وفق معدلات الحاجة والاستهلاك الحقيقي.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفراج أزمة شح الوقود والسلع بولاية نهر النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.