حمدوك يؤكد الحرص على تعزيز العلاقات مع السويد

التاريخ: 17-سبتمبر-2019
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أكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك حرص السودان على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع السويد.
جاء ذلك لدى لقائه اليوم الثلاثاء بمكتبه بوزير الدولة للتعاون الإنمائي الدولي السويدي السيد بير اولسون فريده، والذي عبر في تصريح صحفي عن سعادته بزيارة السودان في هذا الوقت الذي يشهد فيه السودان تطورات إيجابية .
وأوضح بحسب سونا – أن اللقاء بحث تطوير التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة خاصة الزراعة والمناخ وبناء القدرات، مؤكدا دعم بلاده للسودان لإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
وأبان أن السويد ستعمل مع الفاعلين الدوليين لدعم حكومة الفترة الانتقالية لتحقيق تطلعات الشعب السوداني الذي قام بهذه الثورة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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