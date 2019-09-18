بالفيديو : ناشطة قانونية تكشف عملية فساد لصيانة مدرسة بلغت قيمتها 9 مليار تم طبخها أثناء مواكب الثورة

كشفت الناشطة الحقوقية أماني عثمان حامد من التحالف الديمقراطي للمحاميين – كشفت عن توقيع عقد لصيانة مدرسة الرياض الأساسية بنين مربع 7 فاقت قيمته 9مليار على أن تتم الصيانة والانتهاء منها خلال خمسة أشهر منذ توقيع العقد في مارس الماضي موضحة بأن الجهة المنفذة لم تلتزم باكمال الصيانة مشيرة إلى أن العملية تشوبها شبهة الفساد.

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وفي الأثناء نظم تلاميذ مدرسة الرياض الأساسية مربع 7 بنين بمحلية الخرطوم وقفة احتجاجية اعلنوا من خلالها عدم استمرار دراستهم في بيئة دراسية متدهورة مع نقص كبير في معينات استقرار الدراسة من تردي في المرافق وتدهور الصرف الصحي بجانب ما تعاني منه المدرسة من نقص في المعلمين والكتب الدراسية والاجلاس إضافة لمخاوف عبر عنها أولياء الأمور من حدوث حالات تحرش واغتصاب للتلاميذ بسبب الظروف التي هيأتها الفوضى التي تعاني منها المدرسة من أبواب مفتوحة وفصول يرتادها الكثيرون .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)