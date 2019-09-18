أبوالغيط: جهود لمؤتمر دولي للمانحين لدعم السودان

كشف الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، عن جهود لعقد مؤتمر دولي للمانحين لدعم السودان. وأعلن أنه سيتحدث مع الدول المانحة لعقد مؤتمر دولي للمانحين، وقال إنه سيقوم بالكتابة للصناديق للدعم المالي والاقتصادي ومسائل الديون.

وأضاف أبوالغيط خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبدالله، بالقصر الجمهوري مساء الثلاثاء، عقب إجرائه سلسلة لقاءات بالمسؤولين السودانيين، أنه سيتحدث مع الأمريكيين أن المطلوب ليس الضغط على السودان، ولكن المطلوب إتاحة الفرصة له للانطلاق وإعادة التوازن في الاقتصاد.

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وأوضح بحسب الشروق – أن هنالك ترتيبات وسيتم إعداد أوراق وإجراء اتصالات، يتم بموجبها تحديد موعد انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم السودان.

وأكد أبوالغيط دعم الجامعة العربية للسودان والوقوف مع الحكومة والشعب، وترجمة ذلك لتحقيق انفراج في مسألة الديون والعقوبات بسبب الاتهام بالإرهاب.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)