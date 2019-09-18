“الحسين”: حريصون على تطوير التعاون العسكري مع مصر

التاريخ: 17-سبتمبر-2019
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جدد رئيس الأركان المشتركة المكلف، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، حرص السودان على تطوير العلاقات في مجالات التعاون العسكري والعمل المشترك مع مصر، مشيراً لمذكرات التفاهم والاتفاقيات المبرمة بين البلدين في هذا الصدد.
والتقى الحسين بمكتبه يوم الإثنين،بحسب الشروق – العقيد أركان حرب أحمد الشاذلي، ملحق الدفاع المصري، الذي تسلم مهامه بالخرطوم خلفاً للعميد أركان حرب هيثم الطواجني، الذي انتهت فترة عمله بالبلاد .
وامتدح رئيس الأركان المشتركة المكلف العلاقات السودانية المصرية ووصفها بالأزلية والتاريخية، وأضاف “غني عن القول الحديث عن ريادة هذه العلاقات وجذورها العميقة”.
من جانبه أكد العقيد أركان حرب أحمد الشاذلي، تسخير الجهود كافة وتوظيفها لتعزيز علاقات البلدين الشقيقين والجيشين، بناءً على الروابط العميقة والعريقة والسبل المتيسرة لتحقيق ذلك، بما يخدم المصالح المشتركة للسودان ومصر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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