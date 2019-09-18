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كشف تفاصيل إصابة “التكت” وتحديد موعد عودته

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Aljazoli 0 تبليغ

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التاريخ: 17-سبتمبر-2019

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كشف تفاصيل إصابة “التكت” وتحديد موعد عودته

تفيد المتابعات أن لاعب المريخ محمد هاشم “التكت” يعاني من التهاب مزمن في أحد أوتار الكاحل (القدم )الأيمن منذما يقارب الأربعة أشهر , وأن الاصابة في حاجة للراحة لمدة أربعة أسابيع.

وبحسب صحيفة كورة سودانية سيخضع “التكت” إلى برنامج تأهيلي مكلف في المرحلة القادمة للتعافي.

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وكان التكت غادر إلى الامارات لاجراء فحوصات طبية من إصابة حرمته المشاركة مع فريقه،وسيخضع للعلاج تحت اشراف اخصائي إصابات الملاعب جار النبي ابراهيم.

 

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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