كشف تفاصيل إصابة “التكت” وتحديد موعد عودته

التاريخ: 17-سبتمبر-2019
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تفيد المتابعات أن لاعب المريخ محمد هاشم “التكت” يعاني من التهاب مزمن في أحد أوتار الكاحل (القدم )الأيمن منذما يقارب الأربعة أشهر , وأن الاصابة في حاجة للراحة لمدة أربعة أسابيع.
وبحسب صحيفة كورة سودانية سيخضع “التكت” إلى برنامج تأهيلي مكلف في المرحلة القادمة للتعافي.
وكان التكت غادر إلى الامارات لاجراء فحوصات طبية من إصابة حرمته المشاركة مع فريقه،وسيخضع للعلاج تحت اشراف اخصائي إصابات الملاعب جار النبي ابراهيم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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