“السيادي” يتعهد بإنهاء “مشكلات” حكومة غرب دارفور

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي المشرف على ولايات دارفور، الفريق الركن ياسر العطا، دعمهم لولاية غرب دارفور ومعالجة المشكلات كافة التي تواجهها، في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.

والتقى العطا بمكتبه بالقصر الجمهوري الثلاثاء، والي غرب دارفور المكلف، اللواء الركن عبدالخالق بدوي محمود، وتطرق اللقاء إلى تنوير مفصل عن الموقف الأمني بالولاية واستقراره بتعاون الأجهزة الأمنية كافة واللجان المجتمعية من الإدارات الأهلية ومواطني الولاية.

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وقال الوالي في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بحسب الشروق – إن استقرار الأمن بالولاية، انعكس إيجاباً على استقرار الموسم الزراعي وسيره نحو تباشير النجاح.

ونوه الوالي إلى أنه تمت مناقشة برامج العودة الطوعية وترتيبات الولاية الساعية لانسيابها بنجاح، بجانب البرنامج الاقتصادي الخاص بمعاش الناس ومستوى الخدمات العامة لمواطني الولاية، والوقوف على بعض الإشكالات الخاصة بتحسين ورفع مستوى الخدمات من كهرباء وصحة وتعليم ومياه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)