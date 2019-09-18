منسوب نهر الدندر يتراجع إلى 13 متراً

بدأ منسوب نهر الدندر يوم الثلاثاء في التراجع التدريجي، حيث سجل 13 متراً بنقصان 10 سنتيمترات عن منسوب الإثنين الذي كان 13،10 متراً. وكان النهر قد خرج عن مجراه عندما بلغ 13,10 متراً 13 سبتمبر الجاري.

ووصل النهر لأعلى منسوب له يوم 14-9 حيث سجل 13،20 متراً وتراجع يوم 15-9 إلى 13،18 والإثنين رجع إلى 13،10 قبل أن يتراجع الثلاثاء إلى 13 متراً ويعود إلى مجراه.

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وقال وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية سنار، طارق عثمان، بحسب وكالة السودان للأنباء، بأن الوضع أصبح مطمئناً تماماً مشيراً إلى التراجع المستمر في المنسوب.

وأشار طارق إلى استعدادات اللجنة الفنية للطوارئ ولجنة طوارئ الخريف بالمحلية هذا العام واستمرار جهودهما، وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة بالولاية لمجابهة أي تطورات تؤدي إلى زيادة المناسيب خلال الفترة المقبلة داعياً المواطنين إلى الحذر من أي طارئ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)