حمدوك : إجراءات عاجلة لحل مشكلة دقيق الخبز والمواصلات

التاريخ: 17-سبتمبر-2019
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اتخذ مجلس الوزراء في جلسته يوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس، عبدالله حمدوك، اتخذ تدابير وإجراءات عاجلة لمقابلة ومعالجة هذه المشاكل التي تواجه الناس في حياتهم اليومية، خاصة المتمثلة في نقص الدقيق والمشتقات البترولية.
وتداول مجلس الوزراء في اجتماعه حول المشكلات الضاغطة والمؤثرة على معاش الناس، المتمثلة في نقص الدقيق والمشتقات البترولية وصعوبة المواصلات .
وأوضح وزير شؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي باسم المجلس، عمر بشير مانيس، في تصريحات صحفية، بحسب الشروق – أن مجلس الوزراء اتخذ تدابير وإجراءات عاجلة لمقابلة ومعالجة هذه المشاكل التي تواجه الناس في حياتهم اليومية.
وأضاف أن مجلس الوزراء، أكد استعداد الحكومة لمعالجة هذه المشكلات التي تواجه بداية العام الدراسي بما يمكّن الطلاب من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم والعودة إلى منازلهم دون معاناة، وذلك حتى يتفرغ الطلاب للتحصيل الأكاديمي.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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