الأحمر يفتح تحقيقاً حول واقعة اضطراب الجهاز الفني واللاعبين

قال عضو مجلس المريخ،الكابتن هيثم الرشيد إن قرار الإدارة القاضي بتفعيل لائحة الاحتراف والانضباط بفريق الكرة الأول جاء لأجل الحفاظ على حقوق المريخ في المقام الأول.

وأضاف هيثم الرشيد،في سياق التصريحات التي أدلى بها لـ(السوداني) أن الخطوة التي أقدم عليها الجهاز الفني واللاعبون بالاضطراب عن التدريبات غير مبررة.

وذكر هيثم الرشيد أن الأسباب التي ذكرت بشأن اضطرب اللاعبين غير مبررة اطلاقاً،ولذلك تم الشروع الفوري في التحقيق في هذه الواقعة حفاظاً على حقوق المريخ ولعدم تكرارها في المستقبل القريب.

وقال نائب رئيس القطاع الرياضي انهم سيجلسون مع اللاعبين ليستفسروا عن الأسباب التي أدت إلى الاضطراب،لافتاً النظر إلى أن تأخر استلام حوافز المباريات لا يعد مبرراً للخطوة التي أقدموا عليها لأن ذات اللاعبين في الموسم الماضي لم يتسلموا رواتبهم لأكثر من ثلاثة أشهر و بالرغم من ذلك لم يتوقفوا عن اللعب وقتها.

ورفض هيثم الرشيد الحديث عن تقصيرهم تحاه اللاعبين.

وقال إن هذا الأمر مردود ،مشيراً إلى أن لاعبي الفريق ظلوا يتقاضون حوافز المباريات بشكل مستقر، مستدلاً بما جرى خلال السبعة مباريات الأخيرة في الموسم الماضي والتي تسلم فيها اللاعبون الحوافز عقب نهاية المواجهات مباشرة ، لافتاً النظر إلى أن ذلك حدث بالرغم من أن الفريق الأول في الأصل لم يشارك في المواجهة الأولى أمام الشرطة والتي لعب فيها فريق الشباب دوراً كبيراً آنذاك.

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واعترف هيثم الرشيد بوجود مستحقات متأخرة للطاقم الفني بقيادة ابراهومة، إلا أنه عاد وأشار إلى أن المجلس أعلن أكثر من مرة الالتزام والايفاء بها.

وقطع الكابتن هيثم الرشيد أن القطاع الرياضي لن يتراجع عن سياساته،لافتاً النظر إلى أنهم ماضون إلى الأمام إلى حين تحقيق وفرض الانضباط الكامل بفريق الكرة الذي يجب أن يمضي الى الأمام ويحقق النتائج الايجابية خلال المرحلة القادمة.

يشار إلى أن القطاع الرياضي قرر استيضاح الطاقم الفني بقيادة المدرب ابراهومة عن الأسباب التي أدت إلى الاضطراب عن التحضيرات،كما تقرر استدعاء جميع اللاعبين للتحقيق معهم في الواقعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)