توقعات بصدور قرار بإقالة مديري الجامعات خلال يومين

توقعت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار الزين صغيرون، صدور قرار في غضون يومين من رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، بإقالة مديري الجامعات الحاليين ونوابهم ورؤساء مجالسها بعد دفعها توصية في هذا الخصوص.

وأكدت الوزيرة أن أمر تكليف مديري الجامعات الجدد سيصدر وفقاً للشرعية الثورية، كما حدث مع وزراء الفترة الانتقالية. ووجّهت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مديري الجامعات الحكومية بفتح الجامعات في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر مؤخراً.

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وأكدت الوزيرة لدى مخاطبتها ندوة (التعليم العالي في السودان بين معطيات الواقع وتطلعات المستقبل: جامعة أم درمان الإسلامية نموذجاً) والتي نظمها تجمع أساتذة جامعة أم درمان الإسلامية بقاعة الدوحة بمقر الجامعة بالفتيحاب، أن الوزارة ستقوم بجولات على داخليات الطلاب للتأكد من جاهزيتها لاستقبالهم.

وأوضحت بحسب الشروق – أنه من أهم مهام مديري الجامعات في فترة التكليف تتلخص في تكوين الحرس الجامعي وحل الوحدات الجهادية وإقالة العمداء وتجهيز القوانين واللوائح ومراجعتها والترتيب لانتخابات مديري الجامعات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)