حجز كل ممتلكات وداد زوجة المخلوع”البشير” و36 آخرين

التاريخ: 17-سبتمبر-2019
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تبدأ الأسبوع المقبل جلسات محاكمة المتهمين الذين فتحت منظومة “زيرو فساد” بلاغات في مواجهتهم، فيما ارتفع العدد إلى “37” شخصاً تم الحجز الكامل على ممتلكاتهم من ضمنهم حرم الرئيس السابق، وداد بابكر، ووالي ولاية الخرطوم السابق عبدالرحمن الخضر.
وقال الناطق الرسمي باسم منظومة “زيرو فساد” المثنى أبوعيسى في منبر وكالة السودان للأنباء الثلاثاء، إن المنظومة استصدرت (30) أمر حظر سفر في مواجهة المتهمين بالفساد، مؤكداً أن المنظومة ليس لها خلاف مع أية جهة سياسية أو حزبية وأن مهمتها مكافحة الفساد بكافة أنواعه.
وأضاف المثنى بحسب الشروق – أن مكافحة الفساد هي مهمة الدولة وكافة أفراد الشعب، وأن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه المنظومة في أداء دورها، مشيداً بكافة النيابات التي اتخذت كافة الإجراءات في سبيل محاكمة المتهمين.
وقال المثنى إنه من بين البلاغات التي تم فتحها بلاغات حول الفلل الرئاسية واليخت الرئاسي وخط “هيثرو”، إلى جانب بلاغ حول منظمة “بنك ” ومتضرري حرب الخليج على حسب ادعائهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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