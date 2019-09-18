بالفيديو : اشتباك داخل استقبال مكتب والي الجزيرة بين شرطي وناشط أثناء تصوير فيديو يستطلع فيه مشاكل المواطنين

أثار مواطن من ولاية الجزيرة حفيظة عدد من أفراد القوات النظامية حيث كان يقوم بتصوير (فيديو مباشر ) من داخل استقبال مكتب والي ولاية الجزيرة يستعرض خلاله بعض المشاكل التي تواجه المواطنين في الولاية مستطلعاً عدداً من الذين قدموا إلى مكتب الوالي لمتابعة بعض الاجراءات التي تخصهم موضحاً بأنه ينتمي للجان المقاومة التابعة لقوى الحرية والتغيير.

وفي الأثناء حدث اشتباك بين المواطن وأفراد القوات النظامية بعد اعتراضهم على التصوير من داخل استقبال مكتب والي ولاية الجزيرة حيث أوضح صاحب التسجيل بأن ما قام به يتم عرضه على منصات التواصل الاجتماعي وتتم متابعته من قبل مجلس الوزراء والمجلس السيادي حسب قوله.

رواد مواقع التواصل الذين تابعوا التسجيل طالبوا السلطة الانتقالية بالتدخل لمعالجة مثل هذه المشاكل حيث قال معلق:(دي المعاملة و الجرجرة ال بتخلي الناس تنظم مليونيات يا حكومة يا مجلس وزراء يا مجلس سيادي اتحركوا سريع قبل أن تخرج الجماهير في مليونيات) بينما قال اخر:( مفروض السيد الوزير يحل جميع الولايات).

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)