عودة عدد من قيادات الجبهة الثورية للسودان

عاد للبلاد اليوم الثلاثاء عدد من قيادات الجبهة الثورية بعد غياب دام (15) عام عن حضن الوطن برفقة القيادي بالجبهة الثورية التوم هجو و عبد العزيز عشر.

وقال التوم هجو فى تصريحات صحفية بمطار الخرطوم بحسب (smc) إن عودة قيادات الجبهة الثورية إلى البلاد تمثل خطوة كبيره فى بناء الثقة والاطئمنان بين الأطراف السودانية ودفع عملية السلام إلى الأمام .

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و فى ذات السياق قال عشر إن عودة القيادات إلى البلاد تمثل المدخل السليم للوصول لفهم مشترك لتحقيق السلام والاستقرار مشيراً إلى جديه المجلس السيادي خلال اللقاءأت التى تمت معهم بجوبا مؤخر .

وقال عبد الحليم ابراهيم القيادي بالجبهة الثورية أحد العائدين فى تصريح بحسب (smc) إن العوده إلى الوطن تمثل انتصاراً كبيراً لاستكمال حلقات السلام مؤكداً انهم وجدو اسلوب جميل ومختلف من قيادات المجلس السيادى ورئيس مجلس الوزراء خلال اللقاءات التى تمت معهم بجوبا بشان إحلال السلام بالبلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)