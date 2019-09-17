أعلن المرشّح المستقلّ قيس سعيّد، متصدّر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في تونس، أمس الثلاثاء رفضه التحالف مع أي حزب، في موقف يأتي قبل 3 أسابيع من الانتخابات التشريعية التي ستعيد رسم المشهد السياسي في البلاد.
وقال قيس، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، "ليس هناك تحالف بين أحزاب سياسية أو مع حزب أو ائتلاف أحزاب، هناك مشروع"، وأضاف "كلّ من يريد الانضمام إليه حرّ في القيام بذلك".
ومن جهته، دعا حزب "قلب تونس" بزعامة نبيل القروي، رجل الأعمال الذي حلّ ثانياً في الانتخابات الرئاسية والموقوف بتهمة تبييض أموال، إلى التعبئة للانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل، وقال المتحدث باسمه حاتم المليكي "نأمل جميعاً أن تسمح الجولة الثانية للتونسيين باختيار ممثّليهم في البرلمان ورئيس الجمهورية التونسية".
ودعا زعيم حزب النهضة الإسلامي راشد الغنوشي الذي يخوض للمرة الأولى الانتخابات التشريعية، أنصاره للإقبال بأعداد كبيرة على صناديق الاقتراع حتى تكون لحزب النهضة حصة وازنة في تشكيل الحكومة المقبلة، وقال إنّ "الأمر يرجع إلى مجلس شورى الحزب تحديد أيّ من المرشّحين سيؤيد في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".
وكان مرشّح حزب النهضة للانتخابات الرئاسية عبد الفتاح مورو حلّ في المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات بحصوله على 12.9% من الأصوات، ودعي 7 ملايين ناخب تونسي لاختيار نوابهم في 6 أكتوبر(تشرين الاول) المقبل في انتخابات تجري في جولة واحدة، بينما من المقرّر إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 6 أو 13 أكتوبر(تشرين الأول) المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر المرشّح المستقلّ قيس سعيّد يتصدّر الجولة الأولى من الانتخابات التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.