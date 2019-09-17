الجبهة الثورية تعلن أبرز نقاط التفاوض المباشر مع الحكومة الإنتقالية

أعلنت الجبهة الثورية السوانية إن أبرز القضايا التي سيتم التفاوض حولها مع الحكومة الإنتقالية منتصف أكتوبر المقبل تتمثل في الأسباب التي أدت لقيام الحروب ومناقشة جذور المشكلة اضافة لقضايا المناطق المتأزمة بالحروب.

وكشف عضو الهيئة القيادية بالجبهة الثورية عبد العزيز عشر في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودة وفد الحركات المسلحة من جوبا اليوم (الثلاثاء)، عن الاتفاق بين وفد المجلس العسكري المفاوض ومجلس الوزراء على تكوين لجان مشتركة من الطرفين لتنفيذ مسألة مسارات الإغاثة والقضايا الإنسانية الأخرى واطلاق سراح المعتقلين والمحكومين وأسرى الحرب، وأشار إلى عودة بعض منسوبي الحركات، لكنه نوه إلى أن تنفيذ بعض اشتراطات التفاوض المباشر تتطلب تكوين لجان مشتركة.

وقال القيادي بالجبهة الثورية نمر عبدالرحمن في المؤتمر الصحفي، إن ابرز الإشتراطات التي أعلنتها الحركات المسلحة لبداية التفاوض المباشر مع الحكومة الإنتقالية تتمثيل اطلاق سراح الأسرى والمحكومين بالإعدام وقضايا الأراضي والسدود للمواطنين في شمال السودان ومشاكل الشرق كإجراءات أولية قبل البدء في التفاوض المباشر المحدد في الرابع عشر من أكتوبر المقبل.

واشار عشر إلى أن الاتفاق الموقع في عاصمة دولة الجنوب “جوبا” إجرائي ويتعلق بإلتزام الأطراف بتوفير البيئة الملائمة لبداية التفاوض لذلك لا يوجد التزام للدولة الراعية وتابع: “ليس بحوجة لضامن للاتفاف الآن لكن نية الاطراف والرغبة واضحة وذلك يساعد في بداية التفاوض المباشر لتحقيق السلام”، وقال عشر إن ابرز نقاط التفاوض المباشر بين الحركات المسلحة والحكومة الإنتقالية في أكتوبر المقبل تتعلق بالأسباب التي ادت لقيام الحروب وجذور المشكلة وقضية المناطق المتأزمة بالحروب.