نتائج أولية.. غانتس يتفوق على نتانياهو في الانتخابات الاسرائيلية

نشرت وسائل إعلام صهيونية مختلفة، نتائج استطلاعات الرأي التي أجرتها على مدار يوم الثلاثاء، الذي شهد فتح أبواب الاقتراع لانتخابات الكنيست الإسرائيلي، وأظهرت نتائجها تقدم حزب "أزرق أبيض" الذي يرأسه بيني غانتس، على حزب "الليكود" الذي يرأسه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، فيما أشارت النتائج الأولية إلى استمرار عقبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية أمام كتلتي اليمين والوسط في إسرائيل.

وبحسب القناة الـ13، والتي وصف استطلاعها بأنه الأوسع، فقد حصل حزب "أزرق أبيض" برئاسة غانتس على 33 مقعداً، فيما حصل حزب "الليكود" برئاسة نتانياهو على 31 مقعد، من أصل 120 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي.

وذكرت القناة، أن القائمة المشتركة حصلت على 13 مقعداً، فيما حصل حزب شاس على 9 مقاعد، كما حصل حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، وهو ذات عدد المقاعد التي حصل عليها حزب "يهودوت هتوراة".

كما حصل كل من "المعسكر الديمقراطي" على 6 مقاعد، وهو ذات العدد من المقاعد الذي حصل عليه حزب العمل الإسرائيلي.

وبحسب هذه النتائج، فإنه بدون مقاعد حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده ليبرمان، فإن معسكر اليمين الذي يقوده نتانياهو سيتألف من 54 مقعداً، فيما ستكون كتلة اليسار والوسط 58 مقعداً، وستبقى عقبة تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ما لم تستطع أي من الكتلتين إقناع ليبرمان بالتحالف معها.

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