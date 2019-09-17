رفيدة ياسين تثير الضجة بصورة على مشهد ساحر.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثارت صور رفيدة ياسين مراسلة قناة الحدث والتي تتمتع بشعبية كبيرة لمتابعيها على قنوات السوشيال ميديا المختلفة والتي قامت برفعها على تويتر وفيسبوك بصورة لها تطل بمنظر خلاب والتي أوضحت أنها التقطتها بمدينة “طبرقة” بتونس. كما شاركت خلال الفترة الماضية بالعديد من البومات الصور خلال زيارتها لمجموعة من الدول ومنها جنوب أفريقيا. وأوضحت بصورة لها مع “أسد” أن ترويض مثل هذه الحيوانات ليس بالأمر المستحيل وقالت إنه حيوان كسول اتكالي رغم شراسته المزعومة، بحسب صحيفة السوداني. المادة السابقة الفنانة هند الطاهر تعتذر عن الغناء في إسرائيل

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