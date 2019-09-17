إرتفاع جنوني في أسعار البصل وتاجر يحمل السيول المسؤولية

الخليج 365 :

كشفت جولة صحفية عن ارتفاع جديد في أسعار البصل خلال الفترة الأخيرة، لضعف الإنتاج والإنتاجية بسبب ضعف التمويل وعدم توفر مدخلات الإنتاج لا سيما الوقود، بجانب زيادة الطلب وفتح التبادل التجاري بين الدول، مما ساعد على انتعاش صادر البصل إلى تلك الدول خاصة إثيوبيا وجنوب السودان، فضلاً عن تلف مساحات واسعة منه بسبب السيول والأمطار بولايتي نهر النيل والشمالية.

وتوقع التاجر أحمد علي بحسب صحيفة آخر لحظة – انخفاضاً في أسعار البصل خلال الفترة المقبلة خاصة بعد دخول الإنتاج الجديد من كسلا وسنار، حيث تراجع سعر الجوال إلى (5) آلاف جنيه بدلاً عن (5500) جنيه.