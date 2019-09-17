البنك المركزي يطالب المصارف بكشف أرصدة طه وهارون

الخليج 365 : أصدر البنك المركزي توجيهات صارمة للبنوك بمده بحسابات وأرصدة قيادات من رموز النظام السابق، وبحسب مصدر أبلغ (آخر لحظة) أن المركزي عمم مكتوباً للبنوك مطالباً مده بحسابات كل من النائب الأول الأسبق للرئيس علي عثمان محمد طه، ومساعد الرئيس السابق أحمد هارون، وهما رهن الاعتقال، وكذلك حسابات رئيس مفوضية مراقبة وتخصيص الإيرادات السابق أحمد محمد علي الفشاشوية

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