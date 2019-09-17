المريخ يجدّد التعاقد مع بكري المدينة ويعيره للقوة العراقي

الخليج 365 :

جدّد نادي المريخ تعاقده مع اللاعب بكري عبد القادر وذلك لمدة عامين،وذلك اليوم”الثلاثاء” بعد التوصّل إلى اتفاقٍ خلال الساعات الماضية بين الطرفين.

وجاءت الخطوة تمهيدًا لإعارة اللاعب الشهير بـ”المدينة” إلى نادي القوة الجوية العراقي لمدة عام.

و”الأثنين”، تسلّم بكري المدينة تأشيرة دخول إلى العاصمة العراقية بغداد، بجانب تذاكر السفر وينتظر أنّ يغادر خلال الساعات القادمة.

وبلغت قيمة إعارة لاعب المريخ إلى نادي القوة الجوية العراقي”140″ ألف دولار، وسينال المريخ”70″ ألف دولار فيما ينال اللاعب”70″ ألف دولار.