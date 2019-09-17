شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: كشف حساب “العهد الجديد” بموقع تويتر، عن أن معنويات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منهارة منذ الهجوم على شركة أرامكو السبت الماضي.

وقال “العهد الجديد” إنّ “بن سلمان” أفرط في تناول المهدئات منذ حادثة بقيق، ومعنوياته منهارة، ولا يريد أن يستوعب ما حصل.

وأشار إلى أن ولي العهد اجتمع مع كبيري قيادات السعودية العسكرية والأمنية، وانتهى الاجتماع بتهزيئهم وطردهم من المجلس. المادة السابقة هلال الفاشر يواجه المريخ بالنقعة المقالة القادمة إنفراج أزمة شح الوقود والسلع بولاية نهر النيل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات صادمة عن الحالة النفسية لـِ”بن سلمان” وطرده قادة عسكريين من اجتماع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.