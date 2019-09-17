هلال الفاشر يواجه المريخ بالنقعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال عبد الباسط موسى أمين عام هلال الفاشر إن مجلس الإدارة حدد النقعة ملعبا لمباراة الفريق أمام المريخ في الجولة المقبلة، مبينا أن الفريق سيؤدي عددا من التجارب التحضيرية تأهبا لمواجهة الأحمر في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

مشيرا إلى أن التحضيرات تمضي على نحو ما هو مخطط له معربا عن أمله في ظهور مميز.

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