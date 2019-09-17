مساع لإيجاد حلول لمشكلة نقص الغاز بالمخابز

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد إتحاد المخابز سعيهم لحل مشكلة الغاز التي تعاني منها معظم المخابز في الفترة الأخيرة مع الجهات ذات الصِّلة، في وقت أكد فيه توفر الدقيق بالصورة المطلوبة.

وقال يحي موسي عبد القادر رئيس الإتحاد في تصريح لـ(smc) أن بعض شركات الغاز لم تلتزم بتوفير الغاز للمخابز مما أدى لحدوث إشكاليات في توفر الخبز، مشيراً إلي أن هنالك شكاوي عديدة من أصحاب المخابز في مختلف محليات الولاية بسبب عدم توفر الغاز لديها، كاشفاً عن إغلاق (25) مخبز بمحلية شرق النيل بسبب عدم وجود الغاز، مضيفاً أن عدم الإستجابة السريعة لبعض شركات الغاز في توفيره أدي لحدوث ربكة بالمخابز وعدم مقدرتها علي إنتاج الخبز وتوفيره بالشكل المطلوب.

وكشف عبد القادر عن عقد إجتماعات مع الجهات ذات الصِّلة والإختصاص لإيجاد حلول ومعالجات لمشكلة الغاز خلال الإسبوع الجاري.