مقتل وإصابة 75 شخصا بانفجارين في أفغانستان.. وحركة “طالبان” تتبنى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن انفجارين في أفغانستان اليوم الثلاثاء قائلة إنهما أوديا بحياة العشرات.

وذكر المتحدث باسم الحركة أن الهجومين الانتحاريين استهدفا قوات الأمن الأفغانية.

وقالت الشرطة ومسؤولون طبيون إن الانفجارين وقعا في العاصمة كابول وإقليم باروان بوسط البلاد وأسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 30 شخصا وإصابة 45 آخرين

وقالت قناة “طلوع نيوز” المحلية، إن الانفجار الأول وقع أثناء كلمة الرئيس الأفغاني، في تجمع انتخابي، بمدينة تشاريكار، وأسفر عن مقتل 24 شخصًا وإصابة أكثر من 30 بجروح.

كما نقلت القناة عن مسؤولين في وزارة الدفاع قولهم إن انتحاريا فجر نفسه قرب ميدان “مسعود” الذي يقع بجانبه مبنى السفارة الأمريكية.

وأوضح المصدر أن التفجير وقع أيضا بالقرب من أحد المباني التابعة لوزارة الدفاع الأفغانية في حي الشرطة التاسع بكابل، دون أن يتضح على الفور حجم الأضرار المادية او الخسائر البشرية الناجمة عنه.

بدورها نقلت وكالة “أسوشييتد برس” عن مسؤولين محليين، أن التفجير ناجم عن قنبلة تم زرعها في سيارة للشرطة.

وقال حامد عزيز، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للرئيس الأفغاني، إن الأخير وضعه جيد ولم يلحق به أذى، دون مزيد من التفاصيل.

وتجرى انتخابات الرئاسة الأفغانية، في 28 من سبتمبر/ أيلول الحالي، ويتنافس فيها 18 شخصية أبرزهم الرئيس الحالي محمد أشرف غني، ورئيس الجهاز التنفيذي للحكومة رئيس الوزراء.

سبوتنيك