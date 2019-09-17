إكتمال الترتيبات لزراعة (50) ألف فدان قمح بمشروع الحزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكملت مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر كافة الاستعدادات والترتيبات لزراعة محصولات العروة الشتوية للموسم الزراعي 2019م – 2020م، لزراعة (50) ألف فدان قمحاً بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة، بجملة تمويل يبلغ (300) مليون جنيه.

وعزا المدير العام لمؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر عادل فضل الله الشيخ في تصريح لـ(سونا)، الزيادة في مساحات القمح الممولة بواسطة المؤسسة في هذا الموسم، لشراكة المؤسسة مع (تجمع تقف) الهادف لزراعة (200) ألف فدان قمحاً لمدة ثلاث سنوات، نصيب الجزيرة منها (50) ألف فدان، وذلك في إطار التنسيق بين مؤسسات التمويل الرامية لدفع الاقتصاد.

ولفت فضل الله لتمويل المؤسسة زراعة (4) آلاف فدان بمحصول القطن الصنف الصيني المحور لـ(446) مزارعاً بأقسام مشروع الجزيرة المختلفة، بجملة تمويل بلغت (20) مليون جنيه.

وقال إن المحصول يبشر بإنتاجية عالية رغم العقبات التي واجهت الموسم من شح في السيولة والوقود وزيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج، بجانب السيول والأمطار، وأعلن أن خطة المؤسسة للمرحلة المقبلة تستهدف رفع القدرات التمويلية وتوسيع رقعة التمويل لتغطي أكبر عدد من المزارعين لتحقق أهداف المؤسسة في دفع الإنتاج وترقية قطاع المزارعين والخروج بهم من دائرة الفقر.