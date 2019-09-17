البرهان يكشف موعد انسحاب القوات السودانية من اليمن

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان للجزيرة أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم عند الضرورة، مضيفا أن الحديث عن تشكيل تجمع إقليمي ما زال قيد البحث مع دول أخرى.

وقال البرهان إن القوات السودانية في اليمن لا تقاتل ضد أي طرف، بل تقوم فقط بأعمال دفاعية، مؤكدا في لقاء مع قناة الجزيرة أن سحب القوات السودانية من اليمن سيتم متى استدعت الضرورة ذلك.

وكشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي أن التجمع الإقليمي مجرد مقترح جرى بحثه في مفاوضات أجراها الرئيس الإريتري أسياس أفورقي مع المسؤولين في الحكومة السودانية خلال زيارته الرسمية الأولى بعد تشكيل الحكومة الانتقالية.

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وأضاف البرهان أن التجمع الذي سيضم إريتريا وإثيوبيا ومصر وتشاد والدول المطلة على البحر الأحمر سيشكل بعد موافقة قادة هذه الدول عليه.

وكان الفريق أول محمد حمدان حميدتي نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان قال الشهر الماضي إن عدد قوات بلاده التي تشارك في حرب اليمن بلغ ثلاثين ألف جندي، معظمهم من قوات الدعم السريع التي استعانت بها الحكومة السودانية سابقا في نزاع دارفور.بحسب الجزيرة

وطالبت قوى سودانية العام الماضي بإعادة القوات من اليمن، بعدما فقدت عقيدة وجودها وخسارة مجموعة من الجنود في مواجهتها مع الحوثيين، ومن بين هذه القوى تحالف يطلق على نفسه “قوى الاصطفاف الوطني”، الذي قدّم مذكرة للحكومة والبرلمان بهذا المطلب، كما سبق أن دعا للأمر نفسه حزب المؤتمر الشعبي بقيادة علي الحاج.