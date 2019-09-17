خال البشير: حكومة السودان الجديدة ضد الإسلام ومدعومة من أمريكا وإسرائيل

هاجم الطيب مصطفى، القيادي الإخواني بالسودان، وخال الرئيس المخلوع عمر البشير، قوى الحرية والتغيير، زاعما أنهم يسعون إلى “علمنة القوانين”، في خطوة أولى لإقرار الفكر العلماني بالمجتمع السوداني، ومحاربة الثوابت الإسلامية.

ويتناوب الإخوان شن هجوم شرس على قادة البلاد الجدد، ويحاولون العودة من جديد عن طريق بوابة المتاجرة بالدين، كما هي عادة الجماعة في كل مكان بالعالم.

واتهم «الطيب» الحزب الشيوعي السوداني بالسيطرة على المشهد السياسي، بالتحالف مع أمريكا، التي اتهمها هي الأخرى، بلعب دور في ترتيب المشهد، زاعما أن مواقف الشيوعي السوداني يتماهي مع السياسة الأمريكية، ويلتقيان في العداء للإسلام السياسي، الذي تعتبره أمريكا الآن من أعدى أعدائها.

واعتبر خال البشير، ما جرى من تغيير في السودان، وما يجري الآن، جزءا من سيناريو أمريكي إسرائيلي، مرسوما لكل المنطقة، وكأن الملايين التي خرجت واعتصمت طوال 8 أشهر لإزاحة البشير، من أجل الحرية والعدالة، ورفض الاستبداد الإخواني، جميعهم من أنصار مؤامرة أمريكية مدفوعة الثمن.