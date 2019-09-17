السوق السوداء .. سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم...

نستعرض معكم عبر موقع الخليج 365 مؤشر سعر صرف الدولار و أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019م في كلًا من السوق الموازي و البنك السوداني المركزي (السعر الرسمي) و الإجراءات المصرفية .



اسعار العملات في السوق السوداء :

العملة سعر الصرف دولار امريكي 67.00 جنيه ( التعاملات البنكية 70)

ريال سعودي 17.80 جنيها درهم اماراتي 18.10 جنيها سعر الدولار الرسمي 45.00 جنيه اليورو 75.00 جنيه الجنيه الاسترليني 89.50 جنيه ريال قطري 18.30 جنيه الجنيه المصري 3.90 جنيه

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