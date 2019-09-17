السوق السوداء .. سعر الدولار و اسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني في تعاملات اليوم...

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نستعرض معكم عبر موقع الخليج 365 مؤشر سعر صرف الدولار و أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019م في كلًا من السوق الموازي و البنك السوداني المركزي (السعر الرسمي) و الإجراءات المصرفية .
اسعار العملات في السوق السوداء :
|العملة
|سعر الصرف
|دولار امريكي
|67.00 جنيه ( التعاملات البنكية 70)
|ريال سعودي
|17.80 جنيها
|درهم اماراتي
|18.10 جنيها
|سعر الدولار الرسمي
|45.00 جنيه
|اليورو
|75.00 جنيه
|الجنيه الاسترليني
|89.50 جنيه
|ريال قطري
|18.30 جنيه
|الجنيه المصري
|3.90 جنيه