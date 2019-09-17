إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية

أغلقت مراكز الاقتراع في انتخابات الكنيست بإسرائيل أبوابها، حيث تشير الاستطلاعات الأولى إلى تقارب النتائج بين حزب "الليكود" التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالف "أزرق أبيض". وحسب استطلاع لرأي الناخبين عند خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرته اليوم الثلاثاء القناة الـ 12 للتلفزيون الإسرائيلي، فإن تحالف "أزرق أبيض" بقيادة رئيس الأركان الأسبق، بيني غانتس، سيحصل على 34 مقعدا من أصل الـ 120 في الكنيست، مقابل 33 لحزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو.

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