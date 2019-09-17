البرهان يتسلم رسالة خطية من رئيس جزر القمر

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة غزالى عثمانى، سلمها له المبعوث الخاص لرئيس جزر القمر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى محمد الأمين سيف اليمنى، لدى لقائه البرهان، اليوم الثلاثاء.

وذكر مجلس السيادة، فى بيان، إن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين السودان وجزر القمر، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.

من جانبه، قال المبعوث الخاص لرئيس جزر القمر، فى تصريحات عقب اللقاء، إن الاجتماع تناول التطورات الأخيرة فى السودان، موضحا أنه نقل تهنئة رئيس جزر القمر إلى رئيس مجلس السيادة، والشعب السودانى بالثورة السودانية والتى من شأنها أن تحقق الاستقرار والأمن فى المنطقة والقارة الإفريقية.

وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع السودان والتنسيق المشترك فى المحافل الإقليمية والدولية، مضيفا أن رئيس مجلس السيادة أكد التزامه بتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين، وأنه قدم الدعوة لرئيس دولة جزر القمر لزيارة السودان.

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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالى فى السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة غزالى عثمانى، سلمها له المبعوث الخاص لرئيس جزر القمر وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى محمد الأمين سيف اليمنى، لدى لقائه البرهان، اليوم الثلاثاء.

وذكر مجلس السيادة، فى بيان، إن اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين السودان وجزر القمر، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين.

من جانبه، قال المبعوث الخاص لرئيس جزر القمر، فى تصريحات عقب اللقاء، إن الاجتماع تناول التطورات الأخيرة فى السودان، موضحا أنه نقل تهنئة رئيس جزر القمر إلى رئيس مجلس السيادة، والشعب السودانى بالثورة السودانية والتى من شأنها أن تحقق الاستقرار والأمن فى المنطقة والقارة الإفريقية.

وأكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع السودان والتنسيق المشترك فى المحافل الإقليمية والدولية، مضيفا أن رئيس مجلس السيادة أكد التزامه بتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين، وأنه قدم الدعوة لرئيس دولة جزر القمر لزيارة السودان.