عاجل.. مسؤولون يؤكدون هجوم أرامكو جاء من جنوب غرب إيران

وقال 3 مسؤولين أمريكيين، اشترطوا عدم نشر أسمائهم، إن "الهجوم على منشأتي النفط بالسعودية شمل طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما يظهر أن الهجوم شمل قدراً من التعقيد والتطور‭‭ ‬‬أعلى مما كان يعتقد في بادئ الأمر".

ومن جانبه أكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أنه يتم العمل لتحديد المسؤول عن الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لأرامكو السعودية، منوها بأن شركة أرامكو تمتلك طاقة تخزينية كبيرة في الداخل والخارج.

وأشار وزير الطاقة، خلال مؤتمر صحفي له، حول الهجمات على منشات أرامكو في بقيق والخريص مساء الثلاثاء، إلى أن الوزارة تسعى لأن تكون مصدرا آمنا ًلإمدادات النفط العالمية، وهبط خام برنت إلى مستويات 65 دولار للبرميل، عقب تصريحات وزير الطاقة السعودي.

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط قبل نهاية نوفمبر، مؤكدا أن إمدادات السوق المحلية لم تتأثر جراء الهجوم الإرهابي.

وأكد وزير الطاقة السعودي، أن الاعتداء الإرهابي على المملكة يعتبر هجوما على كافة الدول، معلنا أن الإمدادات البترولية عادت إلى ما كانت عليه سابقا.

وأوضح أنه تم خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار الناجمة عن الهجوم الإرهابي، منوها بأنه على المجتمع الدولي محاسبة كل من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية.

وكان الأمير عبد العزيز قد قال يوم الأحد أن أرامكو لديها المزيد من المعلومات للمشاركة في غضون 48 ساعة.

وأعلنت الهيئة الوطنية للنفط والغاز (NOGA) أن عمليات مصفاة بابكو البحرينية لا تزال متواصلة، دون أي تأثير على توريد المنتجات النفطية للسوق المحلي في أعقاب هجمات الأسبوع الماضي ضد منشآت أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية.

وأعلن مصدر سعودي، تعافي شركة "أرامكو" السعودية بأسره مما كان متوقعا، عقب لتعرضها لهجوم حوثي إيراني، السبت الماضي، نقلا عن وكالة "رويترز".

وأكد المصدر عودة عمليات إنتاج النفط السعودي للمستويات العادية بأسرع مما كان متوقعًا، مما يُسلط الضوء على القيمة الحقيقية للشركة.

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ونتج عن تقرير "رويترز" الإيجابي حول عودة إنتاج السعودية أسرع مما كان متوقعًا، هبوط لخام برنت أكثر من ثلاثة دولارات والأمريكي أكثر من دولارين للبرميل.

وأعلنت الداخلية السعودية، صباح يوم السبت، السيطرة على حريقين في معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية استهدفا بطائرة مسيرة.

وجاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية السعودية، عن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عند الرابعة، صباح يوم السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خري".

وأرجع الحريقين "نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار"، دون أن يحمل أحدا المسؤولية، قائلًا: إنه "بتوفيق الله السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما".

وفي وقت سابق، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مختلفة للحريق الذي شب في معملين للشركة السعودية، وأظهرت التسجيلات وقوع انفجارات وسط الحريق.

وسبب الهجوم على منشآت أرامكو النفطية، والذي أعلنت عنه ميليشيات الحوثي الإيرانية، في خفض إنتاج النفط السعودي إلى النصف تقريبا، الأمر الذي عطل الإمدادات لأكثر من دولة.

وتسبب الهجوم بتوقف ضخ كمية من إمدادات الخام تقدر بنحو 5 ملايين و700 ألف برميل يوميا، أي ما يعادل قرابة 6 في المئة من إمدادات الخام العالمية.